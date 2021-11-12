«Вот лежат уже тяжелые под кислородом» (ВИДЕО)

Заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Наталья Маратовна Зборовская, которая сутками дежурит в стационаре, рассказала о тяжелых пациентах, пораженных коронавирусом.

Сегодня в соцсети на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова вместе со сводкой о заболеваемости коронавирусом в республике опубликовано видеообращение заместителя главного врача Республиканской инфекционной больницы Натальи Маратовны Зборовской, врача-инфекциониста.

Наталья Маратовна более 30 лет спасает жителей Карелии от инфекций, сутками дежуря в больнице. И сегодня, как на фронте, она на боевом посту. На записи, которую она делала из кабинета, слышно, как работает рация: вызывают доктора.

Сама Наталья Зборовская так и называет свою информацию о больных: "сводки с фронта".

"Очередная ночь, очередное дежурство, очередные сводки пациентов, которые находятся в стационаре. Про себя мы называем их сводки с фронта. Из 286 человек, которые сегодня находятся в стационаре, только четверо привиты. Причем эти четверо прошли неполную вакцинацию: кто-то только первым компонентом, кто-то только начал прививаться. И половина из них - это люди возрастные, старше 65 лет. Это ваши бабушки, дедушки, мамы, папы. Мы спрашиваем: почему вы сами привились, а родителей нет. Все совершенно стандартно: кто-то сидел на даче, кто-то не успел, мы думали, нас не коснется. А вот коснулось! Вот лежат уже тяжелые, уже под кислородом! Давай те подумаем о тех родственниках, которые находятся на сегодняшний день в нашем стационаре", - сказала Зборовская.

Также Наталья Маратовна напомнила, что такую страшную инфекцию, как лихорадка Эбола, победили только вакцинацией, оспу тоже - только одним способом - вакцинацией.

"На сегодняшний день коронавирусная инфекция относится к разряду управляемых инфекций. Помогите, пожалуйста, нам управлять ею. Прививайтесь!" – призвала врач-инфекционист Наталья Зборовская.