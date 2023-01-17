«Вот сидят двое, перед каждым — стакан»: глава Петрозаводска рассказал про угол зрения

Два по сто перед двумя людьми стали иллюстрацией в рассказе Владимира Любарского о разных мнениях по одному вопросу.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский к ночи рассказал полупритчу о разных углах зрения у разных людей.

«Вот сидят двое. Перед каждым — стакан, самый обычный, столовский. Стаканы одинаковые. И в каждом по 100 мл воды.

Первый говорит — стакан наполовину полный — мне хватит утолить жажду и идти дальше.

Второй говорит — стакан наполовину пустой, жажду не утолить, куда уж тут идти дальше.

Люди вроде одинаковые — руки-ноги-голова. Только вот угол зрения разный», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

В комментариях некоторые петрозаводчане поддержали градоначальника, а кто-то вспомнил о городских проблемах.

Ранее Владимир Любарский рассказал о ходе ремонта в старейшей школе города.