«Вот сидят двое, перед каждым — стакан»: глава Петрозаводска рассказал про угол зрения

Два по сто перед двумя людьми стали иллюстрацией в рассказе Владимира Любарского о разных мнениях по одному вопросу.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский к ночи рассказал полупритчу о разных углах зрения у разных людей.
«Вот сидят двое. Перед каждым — стакан, самый обычный, столовский. Стаканы одинаковые. И в каждом по 100 мл воды.
Первый говорит — стакан наполовину полный — мне хватит утолить жажду и идти дальше.
Второй говорит — стакан наполовину пустой, жажду не утолить, куда уж тут идти дальше.
Люди вроде одинаковые — руки-ноги-голова. Только вот угол зрения разный», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
В комментариях некоторые петрозаводчане поддержали градоначальника, а кто-то вспомнил о городских проблемах.
Ранее Владимир Любарский рассказал о ходе ремонта в старейшей школе города.
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