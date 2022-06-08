«Вот такая комфортная городская среда»: парк «Лесной ключ» в Петрозаводске остался без освещения

Жители Ключевой жалуются на состояние парка «Лесной ключ».

В паблике «Живой Петрозаводск» горожане выложили фото парка на улице Репникова на Ключевой. «Лесной ключ» празднует свое пятилетие, но его состояние оставляет желать лучшего.

«Посмотрите на это благоустройство. Все эти пять лет тут всё разбито. Писали десятки раз Мирошник, Любарскому, Парфенчикову - ответ один: они до сих пор не оформили до конца какие-то документы, поэтому отремонтировать не могут, а вообще тут уже настолько всё разбито, что нужны миллионы на новое строительство», - пишут авторы фото.

Житеи Ключевой возмущены тем, в городе не могут найти деньги на восстановление разбитых ламп в парке на Ключевой.

«Вот такая на Ключевой комфортная городская среда», - сетуют горожане.