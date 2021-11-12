«Вот теперь другое дело!»: глава Карелии порадовался большому ремонту в районной школе (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил ремонт, который был произведен в школе № 4 в Сегеже.

Артур Парфенчиков оценил состояние отремонтированной школы в Сегеже.

«Вот теперь другое дело! Школа № 4 в Сегеже выглядит иначе — светлые кабинеты и рекреации, обновленная входная зона, столовая с новой мебелью и посудой. Отремонтированы спортивный и актовый залы, пищеблок, где также установлено новое оборудование — прежнее устарело и морально, и физически. За 20 с небольшим миллионов рублей сделано действительно многое», — сообщил он в соцсети.

Парфенчиков пояснил, что в этом году большой ремонт выполнен во всех четырех сегежских школах.

«Нам очень помогла поддержка правительства Москвы, которое направило в Карелию 100 млн рублей. Кроме того, дополнительные средства мы выделили и из бюджета республики. Сейчас все ремонтные работы практически завершены. Но, безусловно, их необходимо продолжать — в той же школе № 4 нужно приводить в порядок 3-й этаж. А в наших планах и строительство пристройки с современными столовой и пищеблоком», — заключил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открылась самая большая школа в Карелии, построенная по национальному проекту «Образование».