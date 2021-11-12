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«Вот у тебя точно всё будет хорошо в новом году!»

Новости. От читателей
13:48, 01 Января 2022
фото: © Столица на Онего

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В соцсети аплодируют водителю в Кеми, который перед Новым годом перевел бабушку через дорогу.

В паблике «Подслушано/Кемь» сообщается, что 31 декабря около 14.15 на перекрёстке Пролетарский - Вокзальная, пешеходный переход от «Магнита» к ж/д общежитию, жители Кеми стали свидетелями настоящего джентльменского поступка!

«Бабулечка подошла к переходу и не решалась на него ступить, остановилось машин 5 со стороны вокзала, и тут из первого авто вышел молодой человек, подошёл к бабушке, взял под руку и перевёл через переход, сел в авто - и все продолжили движение. Согласитесь, редкость в наше время! Земляк, здоровья тебе и твоей семье, вот у тебя точно всё будет хорошо в новом году!» - написал очевидец в соцсети.

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