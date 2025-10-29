ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, уменьшение использования угля смогло спасти около 400 жизней в день на протяжении последнего десятилетия.

Растущая в мире температура воздуха оборачивается климатическими последствиями, которые каждую минуту приводят к смерти одного человека на Земле. Об этом говорится в докладе, подготовленном ВОЗ совместно с партнерскими структурами, пишет ТАСС .

С 1990-х годов количество смертей, вызванных жарой, выросло на 23% с учетом поправки на рост населения, отмечается в исследовании. В среднем в 2012–2021 годах по этим причинам умирали 546 тысяч человек в год.

— Это, примерно, одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Это на самом деле поразительная цифра, и показатели продолжают расти, — заявил профессор Олли Джей из Сиднейского университета, который входил в состав аналитической группы.

Отмечается, что уменьшение использования угля смогло спасти около 400 жизней в день на протяжении последнего десятилетия. Однако продолжающееся сжигание ископаемого топлива не только нагревает планету, но и приводит к загрязнению воздуха, в том числе от лесных пожаров. Так, в 2024 году в мире было зарегистрировано рекордное число смертей из-за воздействия дыма — 154 тысяч человек.

