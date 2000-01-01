Число курящих в мире с 2010 года сократилось на 120 миллионов

Тем не менее, каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости.

Число потребителей табачных изделий, среди которых сигареты, кальяны и жевательный табак, в период с 2000 по 2024 год снизилось, однако каждый пятый взрослый в мире по-прежнему страдает от табачной зависимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

— Число потребителей табака сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году. Тем не менее табак по-прежнему вызывает зависимость у каждого пятого взрослого человека в мире, что приводит к миллионам предотвратимых смертей ежегодно, — говорится в пресс-релизе, посвященном новому докладу организации о тенденциях в сфере потребления табака в период с 2000 по 2024 год.

В организации отметили, что число людей, употребляющих табак, с 2010 года сократилось на 120 миллионов, что в относительном выражении составляет 27%.

Доклад основан на результатах более 2 тысяч национальных опросов, которые охватывают 97% населения мира. Он составляется для отслеживания достижения установленной ВОЗ цели по относительному сокращению потребления табака в мире на 30% к 2025 году. По данным организации, текущий прогресс составил 27%, что на 50 млн потребителей меньше запланированного.

