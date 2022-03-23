Возбуждено антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита» из-за дефицита сахара

Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины, несмотря на его большие запасы на складах.
Как сообщает РИА Новости, проверка проводилась в связи с многочисленными обращениями граждан в Воронежской области.
«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — говорится в сообщении.
Если будет установлена вина торговых сетей, то им грозят оборотные штрафы.
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