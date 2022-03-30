Возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных из бюджета на создание бизнеса в Карелии

Правоохранительные органы Сортавальского района Карелии раскрыли хищение денег, выделенных из бюджета безработной для создания собственного бизнеса.

Об этом сообщили в МВД Карелии.



Расследование началось после того, как в полицию поступила информация о том, что 20-летня местная жительница в установленный срок не представила отчёт о тратах на свой бизнес-проект и скрывается от государственных органов.

В ходе следствия выяснилось, что ранее девушка обратилась в службу занятости Сортавальского района для получения гранта по программе поддержки безработных. Она предоставила бизнес-план по открытию салона красоты. Из бюджета на реализацию проекта ей было выделено 250 тыс. рублей.



Полиция установила местонахождение подозреваемой. На допросе она смогла отчитаться только за 34 тыс. рублей — они были потрачены на оплату аренды помещения сроком на 2 месяца, покраску стен и различный инвентарь.

Подозреваемая пояснила полицейским, что планировала открыть кабинет ногтевого сервиса, но не смогла организовать работу. В итоге клиентов она принимала на дому, а большую часть денег потратила на личные нужды.

Против нее возбуждено уголовное дело.