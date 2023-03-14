Возбуждено уголовное дело после ЧП на предприятии в Карелии, где слесарь получил тяжелые увечья

Следком Карелии расследует уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Сегеже, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.

По данным следствия, 20 января на территории компании в Сегеже во время ремонта технического оборудования, устранения разрыва тяговой цепи, соскользнул металлический гак и ударил в спину работника. В результате полученной травмы потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в Следкоме Карелии.

«В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята производственная и иная документация, регламентирующая допуск работников к месту производства работ, допрашиваются свидетели произошедшего. В рамках уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госинспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего со слесарем-ремонтником ООО «Стройпроект». Как считают государственные инспекторы, ремонтник неправильно закрепил груз, в результате чего один из узлов подъемника упал ему на спину. В заключении инспекции труда значится, что в несчастном случае виновны те, кто не выдал слесарю-ремонтнику технологическую карту работ или другую техническую документацию.