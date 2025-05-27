Возбуждены уголовные дела по фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях

Уголовные дела переданы в Главное следственное управление ведомства.

По факту обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела, сообщили в Следкоме России. По каким статьям, не уточняется.

«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди», — рассказала Официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.

Интересно, что в первоначальном варианте комментария Следкома присутствовало слово «подрыв». Во втором варианте оно исчезло.

В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Брянской области. По данным МЖД, из-за этого рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших. Причиной обрушения моста, по словам Богомаза, стал подрыв.

Позднее ночью произошло обрушился железнодорожный мост в Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.