«Воздух» на время изменит схему движения под Петрозаводском

Фестиваль временно изменит дорожное движение в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В этот уикенд, 16, 17 и 18 июня в поселке Чална пройдет рок-фестиваль «Воздух».
Из-за этого на участке автодороги «Петрозаводск - Суоярви» с 19 по 22 километр установят светофор и запретят остановку в определенных местах.
Гостям фестиваля Госавтоинспекция Карелии рекомендует воспользоваться автобусами, которые будут курсировать во время концертов.
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