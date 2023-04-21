«Воздух» на время изменит схему движения под Петрозаводском

Фестиваль временно изменит дорожное движение в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В этот уикенд, 16, 17 и 18 июня в поселке Чална пройдет рок-фестиваль «Воздух».

Из-за этого на участке автодороги «Петрозаводск - Суоярви» с 19 по 22 километр установят светофор и запретят остановку в определенных местах.



Гостям фестиваля Госавтоинспекция Карелии рекомендует воспользоваться автобусами, которые будут курсировать во время концертов.