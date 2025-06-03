Музыка объединяет: как прошел первый день фестиваля «Воздух Карелии»

Журналист "Столицы на Онего" побывал на музыкальном фестивале и нашел повод для восхищения и критики.

Панки и ансамбль «Кантеле», свадьбы и слэм, ветераны рока и новички, впервые взявшие инструмент в руки. Все это — фестиваль живой музыки «Воздух Карелии», который стартовал 12 июня в Петрозаводске, в районе Пески. Здесь, на территории бывшего аэродрома, расположилась площадка фестиваля: три сцены, палаточный лагерь, парковка, кафе, места для музыкальных групп, прессы, для продажи сувениров, и прочие необходимые на большом мероприятии вещи.

Площадка в Песках была выбрана неслучайно. Фестиваль «Воздух» впервые состоялся ровно 20 лет назад, и прошел он именно в этом месте, на бывшем аэродроме. Музыка ещё несколько лет подряд звучала здесь, затем фестиваль переехал, был перерыв. И вот 20 лет спустя «Воздух» вновь открылся в Песках.

Ещё на подъезде к «Воздуху» чувствовалось, что фестиваль вернулся домой. В длинной очереди, растянувшейся вдоль Соломенского шоссе, раздавались голоса: «Да, все как раньше». А жители местных домов вновь недовольно смотрели на дворы и улицу, заставленную автомобилями. Но настроение в основном было приподнятым. Люди давно ждали фестиваля, тем более, в черте города. И вновь, как раньше, уже на подходе к площадке многие встречали знакомых и друзей. Люди шли на «Воздух» компаниями и семьями, с рюкзаками и флагами.

А фестиваль начался. И первыми на сцену вышли музыканты 7Б, хорошо знакомые карельской публике. «Молодые ветра» за прошедшие годы не стали старше в сердцах слушателей.

Глобальный, хороший фестиваль. Он вырос по сравнению с самим собой, — поделился впечатлением о нынешнем «Воздухе» лидер группы Иван Демьян с журналистом «Столицы на Онего». — Уверен, эти четыре дня не пойдут мимо гостей фестиваля. Уверен, они отожгут так, что «Воздух» станет главным приключением лета.

Уже с начала фестиваля, с 13 часов, площадка была полна людей. Немного свободных мест было и в ВИП-зоне. В первый же день зрители показали, что такое массовая поддержка. А поддерживать было, кого — на главной сцене уже выступала группа СЛОТ, также не первый раз приехавшая в Карелию. Под зажигательные песни зрители устроили настоящий слэм, напомнив о панк-культуре и вечно живом роке.

Впрочем, и помимо музыки гостям фестиваля было, чем заняться. По периметру располагались палатки с едой. А вот алкогольные напитки были вынесены с основной площадки в специальную закрытую зону. Люди могли выпить там, но на территорию со спиртным не пускали.

Надо сказать, в течение дня перед сценами практически не было пьяных. Лишь вечером стали появляться слишком хорошо «отдохнувшие» зрители.

Помимо этого, к услугам зрителей были разнообразные конкурсы, игры, сувениры. На фестивале можно было сыграть свадьбу — этим воспользовались 10 пар. Можно было попробовать самому сыграть на музыкальном инструменте — «Рок-урок» предоставлял такую возможность даже тем, кто никогда не умел играть на гитаре или клавишах.

Группа «Пилот» на главной сцене спела про Карелию. Сам Илья «Черт» вместе со своей командой когда-то были завсегдатаями Карелии, и «Воздуха» в частности.

— Это мероприятие очень много даёт Карелии для развития. Оно стягивает внимание на республику. Сюда придут люди, придут вложения, придут новые идеи, — рассказал Илья нашему изданию. — А, главное, люди счастливы.

Люди, действительно, были довольны. «Наконец-то большой фестиваль в городе», «Все как раньше, только цивилизованнее», «Все удобно и практично размещено», — так отзывались о фестивале зрители. Впрочем, лодка дегтя, и значительная, все же нашлась.

— В очереди стояли два часа, — рассказали люди журналисту «Столицы» — и отойти нельзя, и ждать тяжело, ещё у самой дороги.

Надо признать, хотя пропускная зона была достаточно большая, с наплывом гостей она не справилась. Организаторы как будто не ждали такого количества людей.

Ещё одним неприятным сюрпризом стало слишком близкое расположение сцен. Периодически получалось так, что разные исполнители выступали одновременно на 2-й и 3-й сценах, и звуки, особенно вдали, сливались в какую-то какофонию.

Наконец, поле за это время серьезно заросло. Его старательно очистили от кустов и молодых деревьев, но почему-то не до конца. Маленькие пеньки, предательски торчащие из земли, превращали передвижения на фестивале в прогулку по минному полю. Ноги то и дело цепляли небольшие коряги, и не упасть в такой ситуации оказывалось целым искусством.

Впрочем, хорошая музыка в любом случае перевесила все остальное. Закрывала первый день фестиваля легендарная «Ария». Хиты «Небо», «Штиль», «Улица Роз» и другие пели все зрители. И тогда действительно казалось — музыка объединяет.

Фоторепортаж Людмилы Корвяковой о первом дне фестиваля смотрите в «Столице на Онего».

Автор Александр Орлов