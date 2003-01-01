Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

В Кандалакшском заповеднике фотограф сделал редкий кадр.

Удивительный момент воздушной схватки двух хищников, орлана-белохвостов, запечатлел фотограф Валентин Колинько в Кандалакшском заповеднике, расположенном на границе Мурманской области и Лоухского района Карелии.

Фото было выложено в паблике заповедника.

— Яблоко раздора в виде добычи встало между молодым и старым поколением. Что же не поделили орланы в Кандалакшском заповеднике, — написал сам фотограф. — Ответ на этот вопрос знают серые вороны, которые тут же оказались на месте событий и бочком-бочком подступили к добыче, лежащей на земле.