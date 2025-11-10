Возгорание на мусорном полигоне в Кондопоге полностью ликвидировано

В Госкомитете Карелии по безопасности сообщили о ликвидации возгорания на свалке в Кондопоге.

Возгорание на территории полигона ликвидировано полностью 11 ноября, задымление прекращено, сообщил на своей странице в ВК председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков. В настоящий момент ведется плановая работа по обслуживанию свалки.

— В работах по ликвидации возгорания на полигоне были задействованы сотрудники Кондопожского ММП ЖКХ, из техники — бульдозер, экскаватор, самосвалы, мотопомпы. В целях оперативной подачи воды там пробурили скважину, — уточнил Поляков.

Напомним, ранее для недопущения распространения возгорания было принято решение о разделении территории полигона на секторы. По кромке специалисты перекапывали отходы с инертными материалами — за всё время ликвидации возгорания прошли порядка 4 200 кв. м. территории. Для этих целей завезли порядка 17,8 тысяч тонн отсева, пульпы, песка и земли. Осуществили проливку порядка 2 800 кв. м. крупных габаритных отходов.

Напомним, возгорание на свалке началось еще в августе.