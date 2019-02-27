Возле научного центра РАН в Петрозаводске искали "взрывное устройство"

Учения силовиков, которые проходят в Карелии, привлекли внимание горожан.

"Момент обезвреживания взрывного устройства. Возле КНЦ РАН. По сценарию учений было обнаружено взрывное устройство, территория оцеплена, вызваны взрывотехники. Произведён подрыв ", - рассказал корреспондент "Столицы на Онего".

Хлопок был сильный, у многих машин сработала сигнализация.