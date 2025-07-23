Возможен дождь и гроза: прогноз погоды на 30 июля

На карельском погодном фронте без перемен: жара до 33°С.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 30 июля, в Петрозаводске малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +18,+20°С, днём +28,+30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +13,+18°С, на юге местами до +22°С, днем +28,+33°С.