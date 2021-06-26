Возможности паспорта Вануату для россиян

Новый гражданин Вануату пользуется всеми теми же преимуществами, что и коренной житель. Экономический паспорт этой страны открывает безвизовый въезд на территорию 133 государств. Содружество Наций и Шенгенская зона входят в перечень территорий со свободным въездом.

Программа бизнес-миграции Вануату

Безвизовые перемещения по миру – мечта многих россиян. Однако в последние годы свобода путешествий существенно ограничена, и дело не только в пандемии коронавируса. Введение санкций против РФ сказалось на всех жителях страны. Оформление виз для въезда на территорию других государств существенно осложнилось, некоторые страны вообще перестали выдавать разрешения на посещение.

Для делового человека подобная ситуация приравнивается к катастрофе, ведь продвижение бизнеса на международной арене невозможно без зарубежных командировок. Решить проблему может участие в программе инвестиционного гражданства и получение второго паспорта. Подобная практика распространена среди инвесторов и селебрити.

Чаще всего финансово независимые россияне выбирают карибский регион в качестве второй родины. Тем не менее, эксперты рекомендуют обратить внимание на предложение из Океании. Программа бизнес-миграции Вануату планомерно набирает популярность.

Преимущества экономического гражданства Вануату

Процедура оформления паспорта Вануату за инвестиции полностью дистанционная. Заявитель подает пакет документов через лицензированное иммиграционное агентство. Личное участие инвестора требуется лишь во время принятия торжественной присяги. И даже в этом случае лететь за океан не нужно, церемония проходит в стране проживания заявителя.

Новый гражданин Вануату пользуется всеми теми же преимуществами, что и коренной житель. Экономический паспорт этой страны открывает безвизовый въезд на территорию 133 государств. Содружество Наций и Шенгенская зона входят в перечень территорий со свободным въездом.

Система налогообложения островного государства Вануату весьма лояльная. Налоги, связанные с увеличением капитала, роскошью и прибылью, не взимаются с участников программы инвестиционного гражданства. Получив статус налогового резидента, иностранец сможет выгодно оптимизировать расходную часть своего предприятия. Двадцатилетний льготный период получают международные компании (IBC), зарегистрированные в юрисдикции Вануату.

Если инвестор участвовал в программе бизнес-миграции вместе со своей семьей, его дети могут претендовать на стипендии в британских вузах. Это прекрасная возможность получить качественное зарубежное образование.

Процедура оформления паспорта Вануату за инвестиции

Чиновники Вануату напрямую не взаимодействуют с финансово независимыми лицами, желающими получить второе гражданство. Все юридические и бюрократические манипуляции осуществляются через лицензированные агентства. Благодаря этому россияне защищены от предвзятого отношения и коррупции.

Первый шаг на пути получения гражданства за инвестиции – заключение договора о сотрудничестве с агентством. После этого квалифицированные специалисты начинают подготовку пакета документов. В заявку разрешено вносить супругу или супруга, детей, отца и мать.

Все совершеннолетние соискатели экономического паспорта проходят многоуровневую проверку благонадежности. Сертификат о натурализации выдается только тем, чья репутация не вызывает сомнений у чиновников Вануату.

На сегодня тихоокеанское государство предлагает состоятельным иностранцам один тип инвестиций – невозвратную дотацию на счёт государственного фонда. Соискатель паспорта должен внести:

130 000 $, если мигрирует сам;

150 000 $, если получает документы вместе с супругой или супругом;

дополнительно по 15 000 $ за детей и родителей.

В общую смету также следует внести затраты на проведение проверки биографии, административные сборы, государственные пошлины. Точная сумма затрат на получение гражданства Вануату за инвестиции станет известна после консультации в миграционном агентстве.

Правительство Вануату анонсирует в ближайшем будущем новую опцию вложения средств – покупку недвижимости. Сейчас чиновники отбирают проекты и объекты, готовят законодательную базу.