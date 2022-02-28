Возобновляются бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в Петрозаводске

В столице Карелии открыта запись на компьютерные курсы для пенсионеров и инвалидов.

Как сообщает пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда, занятия будут проводиться для начинающих пользователей. Как пояснила помощник управляющего ОПФР по Карелии, председатель общественной организации «Северные колокола» Наталья Вартанова, занятия являются бесплатными, но пенсионер может пройти только один курс в год.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере — 2 недели. В составе каждой группы — не более 10 человек. Занятия проводятся на базе двух образовательных учреждений: в Кооперативном техникуме (Первомайский пр. 1-а) с 9 марта и в Карельском институте развития образования (ул. Правды, 31) с 28 марта.

Для жителей районов Карелии на период обучения в Петрозаводске предоставляется возможность проживания в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях.

Для записи на обучение в Кооперативном техникуме необходимо заполнить заявление на зачисление в группу в любой клиентской службе ПФР либо в отделении ПФР по Карелии.

Для записи на обучение в Карельском институте развития образования необходимо позвонить по телефону +79814001860.