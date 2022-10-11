Возобновляются социальные авиарейсы из Петрозаводска в Кижские шхеры

Вертолетные рейсы в Сенную Губу начнут действовать на предстоящей неделе.

Как сообщили в правительстве Карелии, в связи с завершением пассажирских перевозок по воде возобновляются авиарейсы до острова Большой Клименецкий «Петрозаводск–Сенная Губа». Пассажиров будут доставлять вертолеты Ми-8 аэропорта Петрозаводск.

Полеты будут выполняться по понедельникам. Из Петрозаводска вертолеты будут вылетать в 11.00, из Сенной Губы — в 11.50. Билеты стоимостью 1190 рублей можно будет купить в аэропорту «Петрозаводск» и Карельском агентстве воздушного сообщения.

Для получения справочной информации необходимо обращаться по телефону: +7(8142) 71-75-93 (все дни, кроме воскресенья).