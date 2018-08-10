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Новости. Общество
23:30, 10 Августа 2018

Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей

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Исследование, проведенное Институтом исследований в области секса, репродукции и пола Кинси, доказывает, что возраст может говорить о том, как часто люди занимаются сексом.

При этом эти цифры отличаются от распространенного мнения об интимной жизни, пишут "Актальные новости".

Например, многие верят, что мужчины в возрасте от 18 до 29 лет занимаются любовью каждый день. Также считается, что у женщин после 20 лет секс бывает каждый день или даже три раза в день. Однако новое исследование показало другие цифры. Отмечается, что люди от 18 до 29 лет больше всех занимаются сексом – в среднем 112 раз в год или 9 раз в месяц. Пары в возрасте от 30 до 39 лет занимаются любовью примерно 86 раз в год, что составляет 2 и более раз в неделю. Люди 40-49 лет имеют половой акт порядка 69 раз в год.

Лондонский исследователь Бобби Даффи выяснил, почему восприятие людей и их реальность сильно различаются. Он сказал: "Как и во многих наших неправильных представлениях, объяснения для этого будут и в том, как мы думаем, и в том, что нам говорят. Выживание наших видов буквально зависит от пола. Тем не менее, это очаг неправильных представлений, потому что, в отличие от многих других основных поступков, где мы можем лучше понять социальные нормы с помощью наблюдения, секс в основном происходит за закрытыми дверьми".

Также ученые добавил: "Так как мы не имеем доступа к реальной сравнительной информации, обращаемся к другим "авторитетным" источникам: чаты, сомнительные исследования, непристойное освещение в СМИ и порно. Это дает экстремальные примеры и изворотливые анекдоты, которые искажают наши взгляды на реальность".

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