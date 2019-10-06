Возведение защитного павильона "Бесовы следки" может уничтожить стоянку древнего человека

Уникальный археологический памятник оказался под угрозой из-за строительства электролинии к защитному павильону "Бесовы следки".

Неолитическая стоянка, открытая в середине XX столетия известными карельскими учеными Григорием Панкрушевым и Юрием Савватеевым, оказалась в зоне земляных работ – строители павильона собрались подвести к нему электролинию прямо через территорию памятника.

"У четырех опор электролинии где-то срезан грунт и верхняя часть культурного слоя, где-то видно, что опора полностью уходит в его глубину. Рядом, буквально в нескольких метрах от опоры, находится раскоп 50-60-х годов XX века, в котором мой коллега Юрий Александрович Савватеев обнаружил очень богатый инвентарь. Там все разворочено, виден красный грунт, покрытый охрой. Где-то 25 метров, по моим оценкам. Но дальше-то еще проблема, потому что прораб рассказал мне, что здесь должна еще пройти дорога к павильону. Тогда площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше. А это не просто памятник, это – памятник, связанный именно с петроглифами! Это – та же эпоха, это – та же культура, это – соседний остров, на котором, возможно, жили создатели петроглифов", - говорит археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников.

Подробнее о ситуации с памятником читайте в материале издания.