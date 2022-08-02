Возвращаются рекомендации о масочном режиме из-за коронавируса

Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и общественном транспорте.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма „омикрон“, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — говорится в релизе.

Кроме того, ведомство посоветовало пользоваться средствами для дезинфекции рук.

В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма «омикрон», гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнул Роспотребнадзор.

Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма «кентавр». Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру.