Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

Минсельхоз РФ разрабатывает систему рейтингов регионов по эффективности муниципального земельного контроля и результатам вовлечения сельхозугодий в оборот.

До 2030 года в России должны ввести в оборот 13,2 млн гектар неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Решая эту задачу, правительство РФ обратилось в адрес Совета Федерации с просьбой организовать более эффективное взаимодействие с регионами и задействовать муниципальный земельный контроль. Этот инструмент позволяет не только вовлекать в оборот заброшенные угодья, но и пополнять средствами местные бюджеты. Выявление фактов неиспользования земли позволяет автоматически увеличить ставку земельного налога в пять раз. Об этом на пленарном заседании Совфеда сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-промышленной политике и природопользованию Александр Двойных.

- В целях вовлечения пахотных земель в оборот наш комитет совместно с комитетом по экономической политике уже организовал работу в штабном режиме. Провели заседания по всем федеральным округам. Более 50 регионов уже получили предметное разъяснения о том, как надо действовать, эффективно исполнять муниципальные полномочия. Минсельхоз сегодня готовит методические рекомендации для субъектов РФ и разрабатывает систему рейтингов регионов по эффективности муниципального земельного контроля и результатам вовлечения сельхозземель в оборот, - рассказал Александр Двойных.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила профильный комитет за то, что он с Минсельхозом РФ предметно занимается данным вопросом. Она считает, что сегодня нужно жестче спрашивать с собственников земель, которые зарастают бурьяном.

- Ну, не в 90-е же годы живем, когда за бесценок скупали землю - пусть стоит. Купили, так вы тогда реализуйте, вовлекайте, развивайте сельское хозяйство. Если ты это сделать не можешь, продай, отдай государству. Повышение налога в пять раз – хорошая мотивация к вовлечению земли в оборот. Тогда будут шевелиться. А так земля простаивает. Она есть не просит. Но так нельзя обращаться с нашим национальным богатством. Надо расширять объем сельхозземель, пахотных земель. Безусловно, нужно отработать механизм в правовом поле, чтобы все, кто является собственниками сельхозземель, начали их вовлекать в оборот. Другого пути нет, - поддержала коллег Валентина Матвиенко.

Заместитель руководителя профильного комитета Совфеда, сенатор от Карелии Игорь Зубарев отметил, что в республике с 2017 года идет системная работа по выявлению и вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Благодаря этой инвентаризации 4 379 участков были отданы новым хозяевам - фермерам и агропредприятиям.

- Власти Карелии очень серьезно относятся к работе по возвращению сельхозугодий в оборот. В муниципалитетах выявляются бесхозные и заброшенные земли. Здесь тщательно проверяют, как используются поля и пашни. Только за 5 месяцев этого год были оформлены документы на 6 тысяч гектаров. 472 участка стали использоваться по назначению. Муниципальный земельный контроль усилит эту работу. Не сомневаюсь, что в новых рейтингах, которые готовит Минсельхоз России, Карелия будет среди регионов-лидеров, - считает сенатор.

