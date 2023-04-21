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Возвращение оплаты картами в Турции дорого обходится туристам из России

Новости. Общество
18:40, 15 Июня 2023
фото: ©Алексей Филиппов/РИА Новости

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Российские туристы снова могут расплачиваться картами своих банков в Турции, но курс для них невыгодный.

В некоторых магазинах Турции вновь работает оплата картами Visa, Master card, Union pay, «Мир» выпущенными российскими банками. Расплатиться можно и через Систему быстрых платежей. Со счета покупателя списываются рубли, которые конвертируются в турецкие лиры. Но курс конвертации значительно отличается от официального.

Насколько российским туристам приходится переплачивать, знает проект «Жизнь и кошелек».

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