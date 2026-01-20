Возвращение тепла в квартиры жителей Кукковки контролирует Прокуратура Карелии

Для жителей квартир на Кукковке, где до сих пор нет тепла, запущена горячая линия.

Авария произошла еще в ночь на воскресенье, 18 января. А в ряде квартир на Кукковке до сих пор нет тепла. Прокуратура держат на контроле вопрос соблюдения жилищных прав граждан и полного восстановления теплоснабжения в жилых домах микрорайона Кукковка города Петрозаводска.

Сегодня прошло оперативное совещание, в котором приняли участие работники прокуратуры, представители полиции, исполнительных органов и обслуживающих организаций. По мнению прокурора Карелии Дмитрия Харченкова необходимо создать штаб по ликвидации последствий аварийного отключения теплоснабжения, выдать людям временные источники теплоснабжения, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги. Также он обратил внимание полиции на необходимость помощи управляющим компаниям в работе с собственниками квартир, доступ в которые не обеспечен.

Организована работа горячей линии для оперативного реагирования на все обращения жителей, которые принимают с 21 по 23 января по телефону: +7 911 667-83-70.

Напомним, в ночь на воскресенье было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов, а также воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ситуацию под контроль взяли городские и республиканские чиновники. Работы по устранению аварии завершились менее чем за сутки.

Сегодня днем сообщалось, что на Кукковке 17 квартир остаются без тепла из-за невозможности для специалистов попасть во все помещения для снятия воздушных пробок.