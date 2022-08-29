890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии
06.09.2022 12:55
Смена власти готовится в одном из районов Карелии
06.09.2022 09:19

Возвращение в 90-е: компенсации с виновников ДТП придется выбивать самостоятельно, без ОСАГО

Новости. Общество
00:10, 07 Сентября 2022
фото: © zen.yandex.ru/chuburovlaw

Новости партнеров

Неэффективность системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и постоянный рост цен на полисы привели к тому, что россияне начали массово отказываться от их приобретения даже под угрозой штрафов.

Об этом в комментарии порталу News.ru сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, расширение тарифного коридора на 26 процентов, намеченное на 13 сентября, в реальности является повышением цен на страховку. Компании получат возможность продавать продукты дешевле и дороже, но воспользуются им только в сторону увеличения.

При этом, подчеркнул Шапарин, третье за год увеличение тарифов идет одновременно со снижением выплат участникам ДТП. После ввода российских войск на территорию Украины и последовавших за этим решением западных санкций большинство автозапчастей подорожали на 50-70 процентов. Вместе с тем в каталогах, которые используют страховые компании, рост цен зафиксирован на уровне 20-25 процентов, что неадекватно рынку. Также Центробанк разрешил страховщикам ориентироваться на цену аналогов запчастей, что означает существенное снижение размеров компенсаций.

В Национальном автосоюзе уверены, что вначале люди перестанут покупать страховки из-за их цены, а затем потенциальных клиентов станет меньше из-за недостаточных выплат.

Третья волна отказов от ОСАГО случится после того, как имеющие полис автовладельцы попадут в ДТП с теми, у кого страховки нет. В результате добиваться выплат им придется самостоятельно через суды. В связи с многочисленными проблемами в ближайшие два-три года доля отказников от полиса достигнет 40 процентов, полагают в организации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха
31.08.2022, 10:00
Отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.