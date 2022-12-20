«Впереди бесконечность»: Орден Мужества вручили матери погибшего в спецоперации бойца из Карелии

Погибший в зоне спецоперации житель Беломорского района Дмитрий Литкевич посмертно награжден орденом Мужества.

В администрации Беломорского района 20 декабря состоялась церемония вручения ордена Мужества родственникам Литкевича Дмитрия Владимировича, погибшего при выполнении служебного долга во время проведения спецоперации, матери — Валентине Георгиевне Микульской, сообщает газета «Беломорская трибуна».

Дмитрий Литкевич, житель старинного поморского села Сумский Посад, гвардии старшина первой статьи, погиб 5 сентября при выполнении воинского долга, защищая жителей Донбасса.

Вручил орден Мужества Валентине Георгиевне глава администрации Беломорского района Алексей Уханов. Военный комиссар Беломорского района Александр Попов зачитал Указ: «Указом президента Российской Федерации от 11 октября 2022 года «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить Дмитрия Владимировича Литкевича орденом Мужества посмертно, передать орден матери погибшего солдата Валентине Георгиевне Микульской».

Поддержать маму земляка, выразить слова поддержки и признательности пришли специалист администрации Сумпосадского сельского поселения Анна Маркова, директор Сумпосадской школы, ровесник Дмитрия, с которым они вместе росли, учились — Василий Ломаш.

«У Дмитрия Литкевича впереди бесконечность… А мы будем помнить таким, каким он был при жизни: веселым, доброжелательным, открытым, всегда готовым прийти на помощь другу, — отметила Елена Котинова, заместитель главы администрации района. — Это было его решение — пойти на защиту Родины. В нашей памяти Дмитрий — герой, пример мужества и отваги, который до конца остался верным Отчизне, долгу и присяге».