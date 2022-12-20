Реклама

В Петрозаводске будут судить бизнесменов, уклонившихся от уплаты налогов на 18 миллионов рублей
20.12.2022 13:11
Командировочный из Ставрополья устроил громкий скандал в гостинице Петрозаводска
20.12.2022 12:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
В Петрозаводске временно убирают один из троллейбусных маршрутов
20.12.2022 11:54

«Впереди бесконечность»: Орден Мужества вручили матери погибшего в спецоперации бойца из Карелии

Новости. Общество
10:13, 21 Декабря 2022
фото: © «Беломорская трибуна»

Новости партнеров

Погибший в зоне спецоперации житель Беломорского района Дмитрий Литкевич посмертно награжден орденом Мужества.

В администрации Беломорского района 20 декабря состоялась церемония вручения ордена Мужества родственникам Литкевича Дмитрия Владимировича, погибшего при выполнении служебного долга во время проведения спецоперации, матери — Валентине Георгиевне Микульской, сообщает газета «Беломорская трибуна».

Дмитрий Литкевич, житель старинного поморского села Сумский Посад, гвардии старшина первой статьи, погиб 5 сентября при выполнении воинского долга, защищая жителей Донбасса.

Вручил орден Мужества Валентине Георгиевне глава администрации Беломорского района Алексей Уханов. Военный комиссар Беломорского района Александр Попов зачитал Указ: «Указом президента Российской Федерации от 11 октября 2022 года «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить Дмитрия Владимировича Литкевича орденом Мужества посмертно, передать орден матери погибшего солдата Валентине Георгиевне Микульской».

Поддержать маму земляка, выразить слова поддержки и признательности пришли специалист администрации Сумпосадского сельского поселения Анна Маркова, директор Сумпосадской школы, ровесник Дмитрия, с которым они вместе росли, учились — Василий Ломаш.

«У Дмитрия Литкевича впереди бесконечность… А мы будем помнить таким, каким он был при жизни: веселым, доброжелательным, открытым, всегда готовым прийти на помощь другу, — отметила Елена Котинова, заместитель главы администрации района. — Это было его решение — пойти на защиту Родины. В нашей памяти Дмитрий — герой, пример мужества и отваги, который до конца остался верным Отчизне, долгу и присяге».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.12.2022, 18:20
Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
14.12.2022, 13:05
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
19.12.2022, 06:40
Стало известно, где будет служить сын главы Карелии
14.12.2022, 10:00
Квартиры в Петрозаводске отдают по рублю

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.