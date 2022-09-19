Впервые девушка-лесоруб представит Карелию на Всероссийском чемпионате вальщиков леса

Карельские вальщики леса примут участие во Всероссийском чемпионате «Лесоруб-2022», сообщили в Минприроды Карелии.

Так, 21–22 сентября карельская команда вальщиков леса в Красноярске представить республику на Всероссийском этапе состязаний соревнования «Лесоруб-2022». Это призеры региональных соревнований «Лесоруб-2022» — Владимир Дашугин, Александр Маллат, Андрей Сидор, Анастасия Фофанова, а также операторы лесозаготовительных машин — Илья Бочкарев, Алексей Обрезков и руководитель команды Анатолий Седов.

Впервые Карелию на Всероссийском этапе «Лесоруба» будет представлять девушка — Анастасия Фофанова. Спортсменка неоднократно занимала призовые места и награды на региональных состязаниях вальщиков, но попасть на Всероссийский чемпионат ей удалось только в этом году. Причина — пандемия коронавируса, из-за которой всероссийские соревнования вальщиков не проводились с 2019 года.

«Мы в вас не сомневаемся, мы душой с вами. Желаем вам честного судейства, удачи, везения, чтобы в нужный момент рука не дрогнула, не подвела. Мы ждем вас с победой!» — напутствовал ребят первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Состязания начнутся 21 сентября. За звание лучшего вальщика страны будут бороться 17 команд из разных регионов России. Главные соперники Карелии за призовые места — Брянск и Чувашская Республика.

«Надеюсь, что наши вальщики займут высокие призовые места и покажут свое мастерство на соревнованиях. У команды из Карелии есть все, чтобы подтвердить самые высокие чемпионские амбиции», — обратился к спортсменам министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович.