Впервые отремонтированная с советских времен дорога в Петрозаводске превратилась в озеро (ФОТОФАКТ)

Проезд Строителей ушел под воду, сообщили жители Петрозаводска.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано фото проезда Строителей, который, несмотря на недавно выполненный ремонт, превратился в большую лужу.

«Проезд Строителей. В прошлом году впервые с советских времен отремонтировали дорогу. Хочется спросить мэра Любарского и его зама Бекелева: вы вообще видели эту дорогу спустя менее чем год после ремонта? На ней постоянно лужи, это брак! Дорога затоплена у станкозавода, у завода сельхозтехники и у разрекламированного технопарка. Можно даже закрыть глаза, что асфальта положили меньше, чем от поребрика до поребрика, но вот это вот всë…», — написала горожанка.