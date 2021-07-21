Впервые с начала года цены на бензин снизились в Петрозаводске

Средняя стоимость бензина в Петрозаводске снизилась за последнюю неделю - это произошло впервые в 2021 году.

Такие данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 июля.

Средняя стоимость литра бензина в столице Карелии за неделю сократилась на 3 копейки — до 47 рублей 54 копеек. АИ-92 стал дешевле на 6 копеек — 46 рублей 32 копейки за литр. Цена на АИ-98 не изменилась — 48 рублей 94 копейки. Одновременно подорожали другие виды автомобильного топлива — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».