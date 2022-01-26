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Впервые с начала года за сутки число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 500 человек

Новости. Общество
09:20, 27 Января 2022
фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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За прошедшие сутки выявлены 520 инфицированных коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

На 27 января в Карелии зарегистрировано 96211 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11567 детей.

За прошедшие сутки выявлены 520 инфицированных (98 - дети), из них непривитых – 504 (96,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 663 пациента, в состоянии средней тяжести – 589 человек, в тяжёлом – 64 (из них непривитых - 63).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 91605 человек, за последние сутки – 382.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1299 человек.

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