Впервые с начала года за сутки число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 500 человек

За прошедшие сутки выявлены 520 инфицированных коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

На 27 января в Карелии зарегистрировано 96211 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11567 детей.

За прошедшие сутки выявлены 520 инфицированных (98 - дети), из них непривитых – 504 (96,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 663 пациента, в состоянии средней тяжести – 589 человек, в тяжёлом – 64 (из них непривитых - 63).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 91605 человек, за последние сутки – 382.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1299 человек.