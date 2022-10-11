Впервые в этом году «Сбормобиль» в Петрозаводске примет стекло на переработку

В воскресенье, 4 декабря, по улицам столицы Карелии проедет «Сбормобиль».

В мэрии Петрозаводска проинформировали об очередном рейсе «Сбормобиля» в столице Карелии. Собиратбь вторсырье у граждан будут на 23 остановках в разных районах города.

Важное новшевство — в этот раз возобновится прием стеклотары. В 2021 году сбор стекла был закрыт из-за убыточности работы с ним. При этом организаторы обещали возобновить прием при изменении экономической ситуации. И вот 4 декабря 2022 года жители Петрозаводска вновь смогут сдать стекло.

Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т. п. можно в специально организованных для этого пунктах.