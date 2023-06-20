Впервые в истории в Карелии обнаружили Микростому вытянутую (ФОТО)

Удивительная находка была сделана на самом севере республики.

Работники национального парка «Паанаярви» на севере Карелии во время экспедиции обнаружили необычный гриб, ранее никогда не встречавшийся в этой местности. Об этом сообщили в официальном паблике природоохранной территории.

Образец был направлен. на определение в Карельский научный центр Р. Н. Там ученые выяснили, что обнаруженный вид — Микростома вытянутая, Microstoma protractum.

Гриб распространен в России в сосновых и смешанных лесах, но в Карелии подобная находка была сделана впервые.

Также в ходе экспедиции были обнаружены новые места произрастания гриба Саркосомы шаровидной.