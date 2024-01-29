Впервые в Карелии была выполнена лапароскопическая операция у малыша с врожденной патологией

Современное оборудование приобрели специально для республиканского перинатального центра.

В Республиканском перинатальном центре впервые в Карелии была выполнена лапароскопическая операция у малыша первого месяца жизни с врожденной патологией брюшной полости. Об этом в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии в личном профиле.



По словам Михаила Охлопкова, специально для перинатального центра приобрели современную эндовидеоскопическую стойку.

«Комплект включает в себя видеосистему формата высокой четкости и полный комплект педиатрических лапароскопических инструментов. Благодаря новому оборудованию врачи могут проводить операции у самых маленьких детей без больших разрезов и с минимальной травматизацией», — рассказал министр здравоохранения республики.