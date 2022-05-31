Впервые в России: в паллиативном центре Карелии готовится к открытию отделение амбулаторной помощи

Команда паллиативного центра завершает работу над открытием отделения амбулаторной помощи с кабинетом обезболивания, сообщил глава Минздрава Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, планируется, что с середины июля в Республиканском паллиативном центре в Петрозаводске тяжелобольные люди, проживающие дома, смогут получать амбулаторную помощь.

«В паллиативном центре готовится к открытию отделение амбулаторной помощи с кабинетом обезболивания. Планируется, что ортделение начнет работать в середине июля. В амбулаторную паллиативную мини-поликлинику будут обращаться пациенты, которые находятся дома. В отделении будут работать терапевт-паллиатив, невролог, анестезиолог, гериатр, психотерапевт», — объяснил Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава Карелии, такая служба будет создана впервые в России.

«Это наше нововведение, — сказал министр Охлопков. — Кроме того, в последующем в паллиативном центре будет организовано отделение реабилитации».