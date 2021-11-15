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Впервые за долгое время суточный показатель заразившихся коронавирусом в Карелии упал ниже отметки в 200 человек

Новости. Общество
09:21, 16 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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За прошедшие сутки выявлены 183 инфицированных COVID-19 в Карелии, сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

На 16 декабря в Республике Карелия зарегистрирован 87261 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 10638 детей.

За прошедшие сутки выявлены 183 инфицированных (26 — дети), из них непривитых — 175 (95,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 699 пациентов, в состоянии средней тяжести — 626 человек, в тяжёлом — 69 (из них непривитых — 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 82381 человек, за последние сутки — 241.

За сутки зарегистрированы трое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1138 человек.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-16 10:06:08
Ожидаем победных выступлений губернатора и министра. Что именно их непонятные шаманства привели к таким результатам. А всплеск к марту будут объяснять отсутствием ревакцинации и не ношением масок!
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