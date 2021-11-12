Впервые за долгое время в России суточная смертность от ковида составила менее 1 200 человек

За минувшие сутки в России подтверждены 1 184 летальных исхода от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 декабря, за сутки в России подтверждено 1 184 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 282 462 пациента.

За последние сутки в России выявлено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 561 (8,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 833 749 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 530 476.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 28 070 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 декабря остаются 1 688 373 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 263 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида, выздоровел 251 человек.