Впервые за два года курс евро превысил 78 рублей

Это произошло впервые с 6 апреля 2016 года.

Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 78 рублей и составил 78,42 рубля (рост на 3,72 рубля к предыдущему закрытию) впервые с 6 апреля 2016 года, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара к рублю на Мосбирже обновил максимум с декабря 2016 года, превысив 63 рубля, и составил 63,55 рубля (рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию).