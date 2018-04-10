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Новости. Экономика
20:40, 10 Апреля 2018
фото: vk.com/oldlentach

Впервые за два года курс евро превысил 78 рублей

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Это произошло впервые с 6 апреля 2016 года.

Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 78 рублей и составил 78,42 рубля (рост на 3,72 рубля к предыдущему закрытию) впервые с 6 апреля 2016 года, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара к рублю на Мосбирже обновил максимум с декабря 2016 года, превысив 63 рубля, и составил 63,55 рубля (рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию).

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