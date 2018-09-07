Впервые за два года курс евро установился выше 80 рублей

Евро пробил эту отметку на бирже накануне, доллар подорожал до 69 руб.

В пятницу, 7 сентября, Центральный банк России установил официальный курс евро на уровне 80,35 руб. Таким образом, официальный курс европейской валюты превысил отметку в 80 руб. впервые с 5 марта 2016 года — в тот день за €1 давали 80,11 руб, сообщает РБК.

Накануне, 6 сентября, в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые за четыре месяца пробил отметку 80 руб. Курс евро превышал 80 руб. на Московской бирже и в марте 2016 года. Доллар 6 сентября подорожал до 69,23 руб., что стало рекордом по стоимости с апреля 2016 года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказывал мнение, что на волатильность национальной валюты влияет ожидание нового пакета санкций США, а также новых деталей по "делу Скрипалей". Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов также связал новое падение рубля с ожиданием второго раунда антироссийских санкций. Помимо этого он указал на нестабильность на рынках развивающихся стран, имея в виду Турцию, ЮАР и Аргентину. По словам министра, системные инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков.

В Банке России волатильность на рынке объясняют ситуацией на развивающихся рынках. "На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США", — отмечается в докладе ЦБ "О чем говорят тренды", опубликованном в пятницу. Приостановка покупок валюты Центробанком должна предотвратить возникновение излишней волатильности, уверены в Банке России.