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Впервые за много лет на крупном градообразующем предприятии в Карелии появились вакансии

Новости. Общество
06:40, 05 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова
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Важная новость для людей, которые хотят устроиться на стабильную работу.

Впервые за много лет на "Карельском окатыше" появятся две новые профессии, сообщается в паблике предприятия.

Вы можете стать первооткрывателями на новом производстве. На обучение уже формируются группы. Какие работники потребуются комбинату в ближайшее время, расскажут в рубрике #PROпрофи.

В 2021 году начнётся обжиг известняка на печи МAERZ. Готовым продуктом станет известь, которую будут отправлять на установку по гидратации. Гидратированную известь будут применять в производстве окатышей для улучшения их качества.

Именно для этого производства и требуются мельник извести и обжигальщик извести. Это 15 вакансий для настоящих мужчин.

Что делает мельник извести? Производит помол извести в мельницах различных типов, запускает и останавливает мельницы, управляет погрузочно-разгрузочными устройствами.

Работник следит за загрузкой извести в мельницу, за соблюдением заданной тонины. В обязанности также входят соблюдение норм расхода электроэнергии, чистка, смазка механизмов и устранение мелких неисправностей.

Что делает обжигальщик извести? Обжигает известь в напольных, вращающихся, кольцевых и шахтных печах, наблюдает за работой автоматических устройств, электрофильтров и вспомогательного оборудования. Также в обязанности работника входит учет расхода топлива, он принимает участие в ремонте и техническом осмотре оборудования, регулирует работу контрольно-измерительных приборов.

Основное оборудование: дробилки, шаровая мельница, станция гидратации извести, конвейерный транспорт, двухшахтная печь для обжига извести.

Нужна подробная информация о профессии или вакансиях на "Карельском окатыше"? Звоните по телефону 8(81459)35765.

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Комментарии

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Горожанин
2021-03-05 09:29:20
Хорошая новость
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