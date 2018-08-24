Впервые за несколько лет в Карелии сократился отток населения

Миграционная убыль населения Карелии в первом полугодии сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии из Карелии уехало 11057 человек, прибыло в республику 10530. В итоге миграционная убыль составила 527 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 819 человек, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.