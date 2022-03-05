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Врач дал нестандартный совет при борьбе с тревожностью

Новости. Общество
00:10, 06 Марта 2022
фото: © Shutterstock

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Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал о технике «время беспокойства» для тревожных людей.

Как пишет «Лента.ру», специалист предложил всем, кто находится в стрессе, нестандартное решение — выделять себе время для переживаний. «Техника заключается в том, чтобы принять решение отложить решение. Допустим, человек тревожится и не может принять верного решения, тогда ему следует выделить в расписании конкретное время для таких состояний — не более 20 минут в день. Например — "подумаю завтра об этом в 14:00". Человек садится и может 20 минут побеспокоиться и подумать, что он с этим хочет сделать. Только не перед сном», — пояснил Бузунов.

Кроме того, сомнолог порекомендовал не смотреть новости во второй половине дня, особенно перед сном. Он подчеркнул, что в таком случае мозг может возбудиться, что приведет к трудностям с засыпанием. «За восемь часов до сна рекомендуется исключить кофе, чай и шоколад. И ужин должен составлять не больше 20 процентов по калорийности от общего рациона пищи», — дал дополнительные советы Бузунов.

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