Врач-фтизиатр: «Мы наблюдаем в Карелии рост запущенных форм туберкулеза»

Главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатерина Беляева рассказала о влиянии пандемии на заболеваемость туберкулезом в республике.

В ближайшие три года российские и зарубежные ученые прогнозируют рост заболеваемости и смертности от туберкулеза. Это, по мнению специалистов, вполне закономерно из-за пандемии, а, точнее, связанных с ней ограничительных мер. У людей не было возможности проходить профилактические осмотры, где, как правило, и выявляли туберкулез на ранней стадии.

«В 2021 году мы наблюдаем рост запущенных форм туберкулеза. Мы сталкиваемся с серьезными изменениями в легких, с распадом, с бактериовыделением. Для того, чтобы туберкулез пришел в такое состояние, должно пройти как минимум 3-6 месяцев. А ранние формы туберкулеза выявляются при прохождении профосмотров. Поэтому сейчас, когда в Карелии сняты ограничения по оказанию плановой помощи, проведению диспансеризации, очень важно, чтобы жители республики вновь пришли в свои поликлиники и сделали флюорограмму — первичное обследование для выявления туберкулеза», — отметила главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр Екатерина Беляева.

Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, «Столица на Онего» поговорила о ситуации с заболеваемостью туберкулезом с кандидатом медицинских наук, врачом-фтизиатром Екатериной Беляевой. Подробнее читайте здесь.