Реклама
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
В Карелии осужден пенсионер, застреливший своего товарища на охоте вместо лося
23.03.2022 15:46
Чубайс оставил пост спецпредставителя президента и покинул Россию
23.03.2022 15:59

Врач-фтизиатр: «Мы наблюдаем в Карелии рост запущенных форм туберкулеза»

Новости. Общество
11:44, 24 Марта 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатерина Беляева рассказала о влиянии пандемии на заболеваемость туберкулезом в республике.

В ближайшие три года российские и зарубежные ученые прогнозируют рост заболеваемости и смертности от туберкулеза. Это, по мнению специалистов, вполне закономерно из-за пандемии, а, точнее, связанных с ней ограничительных мер. У людей не было возможности проходить профилактические осмотры, где, как правило, и выявляли туберкулез на ранней стадии.

«В 2021 году мы наблюдаем рост запущенных форм туберкулеза. Мы сталкиваемся с серьезными изменениями в легких, с распадом, с бактериовыделением. Для того, чтобы туберкулез пришел в такое состояние, должно пройти как минимум 3-6 месяцев. А ранние формы туберкулеза выявляются при прохождении профосмотров. Поэтому сейчас, когда в Карелии сняты ограничения по оказанию плановой помощи, проведению диспансеризации, очень важно, чтобы жители республики вновь пришли в свои поликлиники и сделали флюорограмму — первичное обследование для выявления туберкулеза», — отметила главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр Екатерина Беляева.

Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, «Столица на Онего» поговорила о ситуации с заболеваемостью туберкулезом с кандидатом медицинских наук, врачом-фтизиатром Екатериной Беляевой. Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»