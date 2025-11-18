Врач-гастроэнтеролог назвал самые опасные продукты для завтрака

Сладкие хлопья, выпечка и йогурты с добавленным сахаром, белый хлеб с джемом — эти продукты на завтрак вызывают резкий скачок сахара в крови и могут нанести вред поджелудочной железе.

Употребление сладких продуктов утром приводит к чрезмерной выработке инсулина, что со временем истощает ресурсы поджелудочной железы, пишет Российская газета со ссылкой на слова кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога Сергея Вялова. Также это нарушает естественные сигналы голода и сытости. Врач отметил, что завтрак должен состоять из сложных углеводов, белка, полезных жиров и клетчатки. При этом важно не заставлять себя есть утром, если чувства голода нет — первый прием пищи можно перенести на позднее утро.

Сергей Вялов также рекомендовал отказаться от пакетированных соков, которые по содержанию сахара сравнимы с газированными напитками. По его словам, такие соки лишены смысла:

— По сути, это сладкая вода с витаминами. Апельсиновый сок содержит столько же сахара, сколько кола», — заключил специалист.Правильно подобранный завтрак помогает поддерживать метаболизм, контролировать вес и уровень сахара в крови. Однако насильственное употребление пищи утром и выбор неподходящих продуктов могут принести больше вреда, чем пользы.

