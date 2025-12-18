Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных новогодних салатов и свинины

Традиционные новогодние блюда, такие как «селедка под шубой», оливье и жареная свинина, могут нанести серьёзный вред здоровью при чрезмерном употреблении во время праздников.

Об этом в интервью «Известиям» заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Главными рисками праздничного стола, по её мнению, являются три блюда из классического меню:

— «Селедка под шубой». Основная опасность — избыток соли, который нарушает водно-солевой баланс, вызывает отёки и повышает давление. Регулярное злоупотребление солёной пищей грозит проблемами с почками, сосудами и костями. Кроме того, варёные свёкла и морковь имеют высокий гликемический индекс, что опасно для людей с диабетом;

— Оливье. Ключевая проблема — высокое содержание холестерина. Одна порция салата содержит около 170 мг холестерина при суточной норме в 300 мг. Несколько порций за вечер значительно увеличивают нагрузку на сосуды и риск атеросклероза. Опасность также представляет майонез с трансжирами, которые накапливаются в печени и поджелудочной железе;

— Блюда из свинины. Это мясо тяжело и долго переваривается из-за большого количества животного жира. Его избыток может замедлить работу желудка, усилить воспаление в ЖКТ и способствовать росту холестериновых бляшек, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова также рекомендует начинать лучше с овощного салата с добавлением масла и лимонного сока, после чего можно понемногу пробовать остальные блюда.

Ранее Минздрав предупредил о росте смертности в новогодние праздники.