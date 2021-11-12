Врач из Карелии: «Мы можем вернуться к обычной жизни, для этого нужно просто привиться»

Александра Ельцова, заведующая педиатрическим отделением Беломорской ЦРБ, уже год спасает взрослых пациентов, тяжело болеющих коронавирусом.

Сейчас врач занимается взрослыми пациентами, больными коронавирусом, в частности, находящимися в реанимации — там получают помощь самые тяжелые пациенты. Александра Ельцова подчеркнула, что вакцинация защищает именно от тяжелого течения болезни. Видео выступления заведующей опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«К сожалению, многие до сих пор почему-то уверены, что коронавирусная инфекция — это обычная простуда, которая протекает легко и без осложнений. Мы работаем достаточно давно и можем с уверенностью утверждать, что это действительно опасная инфекция с крайне непредсказуемым течением. И очень обидно, что, располагая действительно хорошей вакциной, которая подтвердила свою эффективность в качественных российских и международных исследованиях, мы до сих пор не пользуемся этим, по сути, единственным оружием в борьбе с данной инфекцией», — объяснила Александра Ельцова.

«Мы можем вернуться к обычной жизни, — подчеркнула врач, — только для этого каждый должен сделать вклад в борьбу с пандемией. Для этого нужно просто привиться».