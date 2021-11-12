Врач из Карелии назвал мифом побочные эффекты от вакцинации против коронавируса (ВИДЕО)

Анестезиолог-реаниматолог Калевальской ЦРБ Алексей Патроев сообщил, что побочные эффекты от введения вакцины против ковида являются мифом.

Алексей Патроев заявил о безопасности прививки от коронавируса. Медик пояснил, что привившихся может ждать повышение температуры в течение определенного периода и боль в месте укола. Ролик с заявлением врача опубликован на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Побочные эффекты от вакцинации — это миф, предрассудки нашего населения. Единственным побочным эффектом от вакцины может быть температура в течение нескольких дней и болевые ощущения в месте инъекции, которые проходят в течение двух-трех дней. Поэтому вакцинируйтесь смело и будьте здоровы», — заявил анестезиолог-реаниматолог Калевальской ЦРБ Алексей Патроев.

Патроев также сообщил, что прививка от ковида может позволить пациенту переболеть в легкой форме.

«По своему опыту знаю, что люди, которые прошли вакцинацию, даже если заражаются новой коронавирусной инфекцией, переносят болезнь в более легкой форме, которая не требует госпитализации в стационар и специфического тяжелого лечения. Поэтому всех призываю пройти вакцинацию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что смерть еще 4 пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии.