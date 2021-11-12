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Врач из Карелии назвал мифом побочные эффекты от вакцинации против коронавируса (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:27, 24 Ноября 2021
фото: коллаж © РИА Новости / Владимир Песня; Минздрав Карелии

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Анестезиолог-реаниматолог Калевальской ЦРБ Алексей Патроев сообщил, что побочные эффекты от введения вакцины против ковида являются мифом.

Алексей Патроев заявил о безопасности прививки от коронавируса. Медик пояснил, что привившихся может ждать повышение температуры в течение определенного периода и боль в месте укола. Ролик с заявлением врача опубликован на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Побочные эффекты от вакцинации — это миф, предрассудки нашего населения. Единственным побочным эффектом от вакцины может быть температура в течение нескольких дней и болевые ощущения в месте инъекции, которые проходят в течение двух-трех дней. Поэтому вакцинируйтесь смело и будьте здоровы», — заявил анестезиолог-реаниматолог Калевальской ЦРБ Алексей Патроев.

Патроев также сообщил, что прививка от ковида может позволить пациенту переболеть в легкой форме.

«По своему опыту знаю, что люди, которые прошли вакцинацию, даже если заражаются новой коронавирусной инфекцией, переносят болезнь в более легкой форме, которая не требует госпитализации в стационар и специфического тяжелого лечения. Поэтому всех призываю пройти вакцинацию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что смерть еще 4 пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии.

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Комментарии

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User
2021-11-24 12:16:22
У ВОЗ есть сайт vigiaccess.org, на котором ведется база данных по статистике побочных эффектов лекарственных средств. Владеющие английским языком могут посмотреть, на сколько это миф, набрав в строке поиска кейворд "Covid-19 vaccine" и раскрыв вкладку "Adverse drug reactions (ADRs)" в результатах поиска.
User
2021-11-24 12:01:22
На основании чего это врач сделал такой вывод, если статистики по ПВО нет?
Сказитель Мифов
2021-11-24 11:31:31
Хотелось бы услышать мнения по данному вопросу стоматолога и проктолога…
Дима
2021-11-24 11:27:51
Все, что впаривают, называя это абсолютно безопасным и скрывая статистику по побочкам, и не признанное в цивилизованном мире не вызывает доверия, к сожалению.
Футболист
2021-11-24 11:22:19
Да никто пока не знает точно о побочных явлениях,но ясно одно: больных становится больше, медицина всё хуже!
АК
2021-11-24 11:02:32
"прививка от ковида может позволить пациенту переболеть в легкой форме"
А может и не позволит. У меня родители привились, через два месяца оба заболели: у отца 15% поражение, болел дома, месяц высевал положительно, мама - 20%, лечили в больнице, сахарный диабет со 2-го типа перевели в 1-й.
Саныч
2021-11-24 12:17:52
АК, а что не полгода-то? За 2 месяца вполне можно подхватить.
Житель Карелии
2021-11-24 10:28:27
"Росздравнадзор выявил 37 антипрививочников, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Им может грозить уголовная ответственность.......С начала месяца в Следственный комитет и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Наибольшее количество антиваксеров было обнаружено в Карелии (18 материалов)..." Герои! Молодцы! А теперь по моему заявлению, " г-же Юрчак Натальи Ивановне. Прошу проверить достоверность слов г-на Алексея Патроева об АБСОЛЮТНОЙ безопасности вакцины от covid и отсутствия серьезных побочных последствий. В случае недостоверности фактов изложенных данным врачом, прошу Росздравнадзор Карелии сообщить об этом в Следственный комитет и прокуратуру РК".
Leopol'd
2021-11-24 11:16:13
Житель Карелии, +1!
Где дело о недостоверной информации о ковид?!
Экспериментальный препарат, находится в стадии сбора статистики, а человек заявляет об Абсолютной безвредности. И кстати, а куда девались тромбоз и пр., про который сами создатели вакцин писали (не только российских)?!
Бородатый
2021-11-24 10:15:26
Выводы:
Побочных эффектов - нет, вакцина не защищает, а может только облегчить форму заболевания. А может и не облегчить. Страховать подобный исход никто не собирается.

Стоит ли удивляться скептическому отношению части граждан, если это выглядит, как лотерея? Может надо всё-таки что-то предложить? Успокоить людей, что они не будут брошены один на один с проблемами, если им не повезло в результате вакцинации?
кенгуру
2021-11-24 10:08:40
вы же врач, зачем такую ересь впариваете народу. Нам достаточно Гознамов, Венедиктовых, Собчачек, Серебренниковых, Хаматовых и прочего либерального мусора
Offff
2021-11-24 10:43:25
кенгура, Вышеупомянутые отношения к ЛДПР не имеют . Врешь как педросс ))
Гражданин
2021-11-24 10:04:01
Патриот Минздрава, или по указанию ?
Для информации, я привит и не являюсь антипрививочником.
Скорей всего (можно предположить) что прививка от ковида может позволить пациенту переболеть в легкой форме.
Однако мы все знаем, что привитые болеют и тяжело.
Но не это главное.
Вот слова доктора: Побочные эффекты от вакцинации — это миф, предрассудки нашего населения.
Наверно доктор читал результаты клинических испытаний вакцин опубликованных в СМИ.
Но только через несколько лет, мы действительно сможем узнать о побочных эффектах и помогает ли действительно вакцинация.
Просто пример Великобритании не радуют.
Там привито более 75% - но шкала заболевания снова взлетает.
И не только там.
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