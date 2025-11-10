Врач из Петрозаводска отметил 103-й день рождения

В Петрозаводске 8 ноября свой 103-й день рождения отметил Валерий Иванович Иванов — потомственный врач с удивительной судьбой.
В день рождения именинник тепло принимал гостей, много шутил. Поздравить его пришли представители Комплексного центра социального обслуживания Карелии и Городской детской поликлиники. Социальные работники пожелали ветерану крепкого здоровья, счастья и благополучия.
— Дорогой Валерий Иванович, примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и счастливого долголетия! Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и заботой близких людей. Спасибо Вам за Вашу мудрость, опыт и пример жизнелюбия! — говорится в сообщении Комплексного центра соцобслуживания
Валерий Иванович прошел через Великую Отечественную войну, он всю жизнь посвятил медицине. Долгие годы работал главным врачом больницы Беломоро-Онежского пароходства, которую построили при его непосредственном участии. Его супруга тоже была врачом и работала в Республиканской детской больнице, где выхаживала недоношенных детей.
Несмотря на почтенный возраст, юбиляр сохраняет бодрость духа и оптимизм, много читает, делает зарядку и гуляет на свежем воздухе. В прошлом он увлекался рыбалкой и охотой. У Валерия Ивановича большая семья: дети, внуки и правнуки, которые гордятся своим отцом и дедом.
Напомним, ранее ветеран Великой Отечественной войны Константин Степанович Панов отметил 100 лет со дня рождения.