Врач из Петрозаводска спасала людей из-под завалов в Турции после землетрясения

Петрозаводчанка Яна Власова, переехавшая в Турцию 20 лет назад, прибыла в эпицентр катастрофы на третий день после землетрясения и помогала искать и спасть людей.

Международные команды спасателей сворачивают работу в Турции. Шансов найти выживших после землетрясения остается все меньше. Россиянка Яна Власова по образованию медик. Последние 20 лет живет в Турции, куда переехала из Петрозаводска. Женщина прибыла в эпицентр катастрофы на третий день после землетрясения.

Как пишет «Московский комсомолец», Яна откровенно рассказала, почему телевизионная картинка из Турции расходится с реальной и что на самом деле происходило на месте трагедии.

Яна рассказала, что работала в одной из самых горячих точек — городе Адыяман. Один из строителей, у которого был опыт работы на трех землетрясениях, заметил, что подобного ужаса никогда не видел.

- Первый наш объект оказался сложный — это был 9-этажный дом. Местные жители до нашего приезда достали оттуда одну живую женщину. А вот ее муж погиб. Когда мы приехали, то вытащили тела ее сына и дочки. Всех похоронили. Та женщина находится в больнице. Она до сих пор не знает, что ее семьи больше нет.

Эта многоэтажка во время землетрясения буквально перевернулась. Родственники тех, кто остался под завалами, рисовали нам план зданий. Писали, кто из их близких на каком этаже живет. Но ориентироваться по их схемам не всегда получалось. Например, в одном из строений комнаты перевернулись. Там, где была спальня, находилась кухня. Унитаз висел на потолке, как люстра. Шахта лифта лежала поперек здания, что усложняло работу. Долго не получалось добраться туда, где, по нашим данным, могли находиться выжившие.

Тела тоже было сложно вытаскивать, их придавило. Когда спасатели видели часть тела, то звали меня, чтобы я проползла и определила, жив человек или мертв. Помню, как я ползла между двух плит к 13-летнему подростку. Доползла до его головы… На него упала плита. Он умер во сне, мгновенно.

По тому, как расположены тела людей, можно было понять, что они делали в последние минуты жизни. Мы вытащили тела мамы с 6-летней дочкой. Видимо, когда здание поехало вниз, дочка стала скатываться. Мама пыталась ее поймать. И в этой позе их придавила верхняя потолочная плита.

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